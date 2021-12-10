إجراء رادع على غير الملقحين في البرازيل

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات البرازيلية عن فرض 5 أيام من الحجر الصحي على المسافرين القادمين إليها غير الملقحين، بدءا من يوم غد السبت 11 ديسمبر.

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وأوضح رئيس الهيئة الصحية في البرازيل أنطونيو بارا توريس، إن هذا القرار هو "إجراء رادع ويهدف إلى عدم تشجيع سياحة غير الملقحين في البرازيل".



هذا ويجب على الزائرين الدوليين، بغض النظر عن حالة التطعيم، إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR قبل 72 ساعة من الوصول إلى البرازيل، وملء استمارة مخصصة للجهة المنظمة الصحية في الدولة.



هذا ويتعين على المسافرين غير الملقحين إجراء اختبار كوفيد-19 بعد فترة الحجر الصحي لخمسة أيام، ويجب عليهم تسجيل الوصول مع مركز وكالة صحية يكون لديها عنوان إقامتهم.



يذكر أن البرازيل لديها ثاني أعلى عدد وفيات في العالم من كوفيد-19، ويبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في البلاد 616000. وحتى الـ 9 من ديسمبر 2021، تم تطعيم 65.5% من السكان بشكل كامل.

روسيا اليوم