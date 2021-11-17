شركة فايزر تسمح للدول النامية بإنتاج أقراص علاج كوفيد-19

الوكيل الإخباري-أبرمت شركة الأدوية الأمريكية فايزر اتفاقا للسماح بتصنيع أقراص علاج كوفيد-19 التجريبية وبيعها في 95 دولة نامية.

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ويمكن للصفقة المبرمة مع منظمة "براءات اختراع الأدوية"، المدعومة من الأمم المتحدة، أن تجعل العلاج متاحًا لـ 53٪ من سكان العالم. وتسعى المنظمة الخيرية لتوفير أدوية حيوية للدول متوسطة ومنخفضة الدخل.



لكن الصفقة تستثني العديد من البلدان التي شهدت تفشيًا كبيرًا لكوفيد-19، ومنها البرازيل.



وتقول شركة فايزر إن الأقراص تقلل خطر الإصابة بكوفيد-19 بدرجة كبيرة لدى البالغين الأكثر عرضة للخطر.

وقالت فايزر في بيان يوم الثلاثاء إن الاتفاق سيسمح لمصنعي الأدوية بإنتاج الأقراص "بهدف تسهيل إتاحتها على نحو أكبر لسكان العالم".

ولن تجني شركة فايزر أرباحا على المبيعات في البلدان ذات الدخل المنخفض، وقالت إنها ستتنازل عن حقوق الملكية في جميع الدول المشمولة في الاتفاقية طالما استمرت منظمة الصحة العالمية في اعتبار كوفيد-19 حالة طوارئ صحية عامة.



بي بي سي نيوز

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