الإثنين 06-12-2021
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الإثنين، 06-12-2021 10:46 ص

لاتفيا ترصد أول إصابتين بمتحور أوميكرون

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الوكيل الإخباري-رصدت لاتفيا أول حالتين للإصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كوروناوفق ما أفادت وكالة "ليتا" اللاتفية، اليوم الاثنين .

ونقلت الوكالة عن "مركز غولبيس" أنه تم في 4 ديسمبر الجاري أخذ عينات من اللعاب من المسافرين القادمين إلى مطار ريغا الدولي. وأثناء الاختبار تم الكشف أن نموذج متحور فيروس كورونا لا يتفق مع نموذج متحور "دلتا" وبعد البحث الإضافي تم تأكيد إصابة عدد من المسافرين بمتحور "أوميكرون".

وفيما بعد تم إبلاغ المركز اللاتفي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بنتائج هذه الاختبارات. وسيتم إجراء المزيد من الفحص للعينات وفقا للأسلوب الذي وضعه هذا المركز والمختبر المرجعي الوطني.

روسيا اليوم

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