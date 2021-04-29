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الخميس، 29-04-2021 12:44 م

بعد تراجع ملموس

إصابات كورونا اليومية في روسيا فوق الـ9 آلاف مجددا

ال
توضيحية


الوكيل الإخباري - تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا مجددا عتبة التسعة آلاف، بعد تراجع ملموس إلى ما تحت مستوى الثمانية آلاف، الذي سجلته يوم أمس.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس عن تسجيل 9284 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 7848 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن أكثر من ثلث الإصابات الجديدة يعود إلى العاصمة موسكو (3215 حالة).


ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 364 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا (مقابل 387 وفاة أمس)، فيما تماثل 8442 مريضا للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و796557 إصابة مؤكدة، منها 109731 حالة وفاة، و267286 حالة نشطة، وأربعة ملايين و419540 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 128.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، منها 323 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

 


 




 

 


 

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