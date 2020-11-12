إصابات كورونا في إيطاليا تتخطى حاجز المليون

الوكيل الاخباري- أظهر إحصاء عالمي أن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد في إيطاليا تخطى حاجز المليون أمس الأربعاء متجاوزة بذلك المكسيك لتصبح واحدة من الدول العشر التي تشهد أكبر عدد إصابات بالمرض.

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وقالت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد سجلت 32961 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع الإجمالي إلى مليون و28 ألفا منذ وصول الجائحة للبلاد في فبراير/ شباط.



ويظهر إحصاء رويترز أن أكثر عشر دول في العالم بها إصابات بالمرض تضم أكثر من ثلثي الحالات العالمية وتتصدر الولايات المتحدة القائمة التي تضم أيضا أربع دول أوروبية بخلاف إيطاليا وهي روسيا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا.



وسجلت إيطاليا 42953 وفاة بالمرض حتى الآن وفقا لوزارة الصحة وهو ثاني أعلى حصيلة وفيات في أوروبا بعد بريطانيا.



كما أن لدى إيطاليا أعلى نسبة وفيات بالمرض في القارة الأوروبية إذ بلغت 4.18 بالمئة أما الولايات المتحدة فمعدل الوفيات بكورونا فيها 2.33 في المئة.

المصدر: سبوتنيك



