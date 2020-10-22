كورونا.. فرنسا تسجل أعلى رقم أوروبيا بالإصابات اليومية

الوكيل الاخباري -

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سجلت فرنسا، الخميس، رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا بواقع 41 ألفا و622 حالة، ليصبح الأعلى على مستوى البلاد والقارة الأوروبية منذ ظهور الوباء.وأفادت مؤسسة الصحة العامة في فرنسا، أن عدد الإصابات اليومية يواصل ارتفاعه بوتيرة سريعة.وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 999 ألفا و43.وأشارت إلى تسجيل 165 وفاة، لترتفع الحصيلة إلى 34 ألفا و210.ولفتت إلى أن معدل نتائج الاختبارات الإيجابية بلغ 14.3 بالمائة.تجدر الإشارة إلى أنّ أعلى رقم إصابات يومي تم تسجيله بفرنسا سابقا، كان 32 ألفا و427، وذلك في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.