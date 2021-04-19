إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في 13 محافظة يمنية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اليمنية أن حملة تحصين ضد فيروس كورونا ستنطلق غدا الثلاثاء من العاصمة المؤقتة عدن، بدعم من منظمتي الصحة العالمية واليونسيف ومركز الملك سلمان للإغاثة.

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وقال وزير الصحة اليمني، قاسم محمد بحيبح، أمس الأحد، إن "الوزارة استكملت كل الإجراءات الفنية واللوجستية لتنفيذ الحملة، مع وصول اللقاحات والأدبيات الخاصة بها إلى المحافظات".



وأضاف: "الحملة التي تستمر 12 يوما وينفذها إطار صحي مؤهل يصل قوامه إلى 1704 صحيين موزعين على 426 فرقة، تستهدف تلقيح 317363 شخصا من الكوادر الصحية وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، يتواجدون في 133 مديرية بـ 13 محافظة".



وأوضح أن "هدف الحملة الحد من انتشار وباء فيروس كورونا ومضاعفاته، بالتزامن مع استمرار الحرص على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، كونها أهم خط للوقاية من المرض".



وتابع أن "اللقاح المستخدم في حملة التحصين آمن وفعال وتقدمه عشرات الدول العربية والأجنبية لمواطنيها، وثبتت فاعليته، دون قلق من أي آثار ضارة".



وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة الرسمية للجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا، إشراق السباعي، وصول 360 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا" إلى مطار عدن الدولي ضمن مبادرة "كوفاكس"، كدفعة أولى من بين 1.9 مليون جرعة سيحصل عليها اليمن مبدئيا خلال العام الجاري.



وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا 5812، توفي منهم 1126 متأثرين بمضاعفات الإصابة، في حين تعافى 2219 شخصا.

المصدر: روسيااليوم