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الأربعاء، 31-03-2021 08:35 م

إلغاء فحص الكشف عن كورونا لمن تلقوا جرعتي اللقاح في لبنان

لبنااان


الوكيل الإخباري - ألغى وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن شرط الخضوع لفحص PCR للكشف عن فيروس كورونا لعبور الحدود للمسافرين الذين سبق وتلقوا جرعتين من اللقاح.

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وأوضح حسن أن "القرار يطبق عند الإنتقال عبر أي من المعابر الحدودية البرية أو البحرية أو الجوية، للمسافرين الذين سبق وتلقوا جرعتين من اللقاح، وذلك بعد مدة خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ تلقي الجرعة الثانية".


وقال إنه "يجب على المسافرين أن يبرزوا شهادة التلقيح عند عبورهم أيا من المعابر بغية إثبات حصولهم على جرعتين من اللقاح، مع التشديد على أن الجرعة الواحدة من اللقاح لا تعتبر كافية لإلغاء فحص الـPCR".


وكان لبنان أطلق يوم أمس الثلاثاء حملة للتطعيم بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، في مقر شركة الطيران الوطنية اللبنانية MEA في مطار بيروت الدولي، الذي سبق أن وصلت إليه الخميس الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" التي اشترتها شركة "فارمالاين" اللبنانية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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