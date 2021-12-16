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الخميس، 16-12-2021 09:51 ص

إندونيسيا تعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون

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الوكيل الإخباري-أعلنت إندونيسيا، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا "أوميكرون".

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وتم الكشف عن الإصابة بالمتحور مساء أمس، وهي لعامل بمستشفى في جاكرتا ليست له سابقة سفر إلى الخارج.


وقال وزير الصحة الإندونيسي بودى جونادى صادقين إنه لم يتبين حدوث أي انتقال محلي للعدوى حتى الآن، ولكن هناك خمس حالات يشتبه في إصابتها بمتحور "أوميكرون"، هي لإندونيسيين عادا مؤخرا من الولايات المتحدة وبريطانيا، وثلاثة صينيين يخضعون لحجر صحي في مانادو بسولاويسي الشمالية.


ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد سجلت حالات إصابة بالمتحور "أوميكرون"، الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا وهونغ كونغ الشهر الماضي، في أكثر من 70 دولة.

 

روسيا اليوم

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