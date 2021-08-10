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الثلاثاء، 10-08-2021 07:21 م

إيطاليا تسجل 31 وفاة و 5636 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 31 وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، مقارنة مع 22 أمس، فضلا عن رصد 5636 إصابة جديدة مقارنة مع 4200 في اليوم الماضي.

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وبلغت حصيلة الوفيات المرتبطة بمرض كوفيد-19 منذ بدء الجائحة 128273، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وثامن أعلى حصيلة في العالم.


وسجلت إيطاليا حتى الآن 4.4 مليون إصابة، فيما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات دون احتساب المرضى في وحدات الرعاية المركزة 2880 اليوم الثلاثاء مقارنة مع 2786 أمس.


وبلغ إجمالي المرضى في وحدات العناية المركزة 322.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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