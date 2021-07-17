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السبت، 17-07-2021 08:25 ص

تونس .. حصيلة قياسية في وفيات كورونا اليومية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التونسية يوم الجمعة أنها سجلت 205 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة للوفيات اليومية منذ ظهور الوباء.

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وسجلت الوزارة 6787 إصابة جديدة بالفيروس مما يثير المخاوف حول قدرة البلاد على محاربة الجائحة في ظل امتلاء وحدات الرعاية الفائقة بالمستشفيات ونقص إمدادات الأكسجين.


وقفز عدد الإصابات الإجمالي إلى نحو 530 ألفا بينما وصل عدد الوفيات إلى 17200، فيما تعاني حملة التحصين ضد الفيروس من بطء شديد.


وتقول منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات اليومي في تونس هو الأعلى في إفريقيا والدول العربية، فيما تصف السلطات الصحية التونسية الوضع بالكارثي.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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