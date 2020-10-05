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وفيات الإثنين 5/10/2020




الإثنين، 05-10-2020 08:43 ص

حتى صباح الإثنين

ارتفاع عدد وفيات كورونا في الأردن

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي ، الدكتور عدنان عباس،  أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس في المملكة منذ مساء الأحد، حتى صباح الإثنين.

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ولفت عباس لـ"الوكيل الإخباري" ، أن (5) وفيات كانت في مستشفى الأمير حمزة، لافتا أن هنالك حالتي وفاة في مستشفيين خاصيّــن ، عدا عن وفاة في أحد المستشفيات العسكرية .

 

وقد ارتفع عدد حالات الوفاة بكورونا في المملكة ، إلى (109) حالات وفاة، منذ بدء الجائحة.

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