ارتفاع عدد وفيات كورونا في الأردن

الوكيل الإخباري - أكد رئيس المركز الوطني للطب الشرعي ، الدكتور عدنان عباس، أنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة بالفيروس في المملكة منذ مساء الأحد، حتى صباح الإثنين.

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ولفت عباس لـ"الوكيل الإخباري" ، أن (5) وفيات كانت في مستشفى الأمير حمزة، لافتا أن هنالك حالتي وفاة في مستشفيين خاصيّــن ، عدا عن وفاة في أحد المستشفيات العسكرية .

وقد ارتفع عدد حالات الوفاة بكورونا في المملكة ، إلى (109) حالات وفاة، منذ بدء الجائحة.



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