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الأحد، 24-01-2021 11:27 ص

اكتشاف دواء 'شائع الاستخدام' فعال في محاربة كورونا !

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الوكيل الاخباري - أعلن باحثون كنديون بمعهد مونتريال للقلب في مقاطعة كيبيك، أنهم وجدوا سلاحا فاعلا ضد كورونا وهو دواء "كولشيسين"، الذي يستخدم لأغراض عديدة.

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وقال الباحث بالمعهد جان كلود تارديف في تصريحات لشبكة (سي تي في) نيوز الإخبارية اليوم الاحد، إن العلماء أجروا دراسة شملت 4159 شخصا، ثبتت إصاباتهم بفيروس كورونا، ووجدوا أن "كولشيسين" أدى إلى انخفاض الوفيات بكورونا، بنسبة 44% وانخفاض الحاجة إلى أجهزة التنفس الاصطناعي بنسبة 50%.


وأكد تارديف أن الدراسة أظهرت فعالية العلاج باستخدام "كولشيسين" ومنع ظاهرة العاصفة الالتهابية الكبرى، وتقليل المضاعفات المتعلقة بكورونا، مبينا أنه علاج قديم وتم معالجة مرضى النقرس بواسطته لمئات السنين وهو متوفر بالصيدليات.


من جهته، وصف رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليجولت نتائج الدراسة بأنها "أخبار عظيمة"، مشيرا الى ان الدراسة كانت واحدة من أكبر الدراسات في العالم للبحث عن طرق لمكافحة فيروس كورونا.


--(بترا)

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