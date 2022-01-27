الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي: نتابع باهتمام قضية سائق الجرافة الذي توفي أثناء إزالة الثلوج في عمان

الزراعة: 412 ملاحظة منذ بداية المنخفض

بلدية الوسطية تتعامل مع تجمعات كبيرة لمياه الأمطار

سعيدات : اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول الغاز للمواطنين

الخصاونة يزور وزارة الأشغال ويؤكد: التنسيق المسبق حقق أفضل النتائج

مياه اليرموك تتعامل مع 147 شكوى لفيضان الصرف الصحي خلال المنخفض

95 إصابة بـ 74 حادثا في المفرق

حيل ذكية على واتس آب قد لا يعرفها المستخدمون

تعرّف على سماكات الثلوج حتى الساعة 2 من ظهر الخميس - ارقام

اشغال المفرق : جميع الطرق في المحافظة سالكة

الخميس، 27-01-2022 03:05 م

اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا!

61f295eb4c59b71fdb546a80


الوكيل الاخباري- حذر علماء صينيون من "تهديد محتمل للسلامة الحيوية" ناتج عن سلالة جديدة من فيروس كورونا، والتي ربما انتقلت من الحيوانات إلى البشر ولا يمكن "تحييدها" بواسطة الأجسام المضادة.

ويبدو أن العلماء، معظمهم من جامعة ووهان، "اكتشفوا بشكل غير متوقع" أن سلالة NeoCoV المكتشفة في جنوب إفريقيا و"قريبها الوثيق"، PDF-2180-CoV، "يمكن أن تستخدم بكفاءة بعض أنواع الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 للخفافيش ( ACE2)، وبشكل أقل تفضيلا، ACE2 البشري للدخول".

اضافة اعلان

 

ويستخدم SARS-CoV-2، الذي حيّد لأول مرة في ووهان وتسبب لاحقا في جائحة "كوفيد-19"، إنزيم ACE2 لدخول جسم الإنسان أيضا.

وتقول النسخة الأولية، المنشورة على بوابة bioRxiv، إن العدوى بسلالة، تستهدف الخفافيش الآن، "لا يمكن تحييدها من خلال الأجسام المضادة التي تستهدف SARS-CoV-2 أو MERS-CoV".

واعترافا بأن طبيعة NeoCoV "تظل غامضة"، يحذر العلماء من "تهديد السلامة البيولوجية المحتمل" للبشر، "مع ارتفاع معدل الوفيات وانتقال العدوى".

وأظهرت دراسات حديثة أخرى، أجراها علماء صينيون أيضا، أن "سلف" متحوّر أوميكرون، الذي تسبب في موجة جديدة من العدوى في جميع أنحاء العالم وهو الآن سائد في العديد من البلدان، "قفز من البشر إلى الفئران، وتراكم بسرعة تؤدي فيها الطفرات إلى إصابة ذلك المضيف، ثم عادت مرة أخرى إلى البشر".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
61f28dd442360463dc0cdd16

فلسطين: قد نضطر لاتخاذ إجراءات قاسية في حال تواصل ارتفاع الإصابات بكورونا

61f29dcb42360414cb4be889

ولاية جزائرية تسجل 17 إصابة بكورونا وسط الأطفال ومن ضمنهم مواليد جدد

61f29e3e42360462be7f8ecf

كوريا الجنوبية.. إصابة 27 جنديا بكورونا

shutterstock_1677695053

لا كمامات الزامية من اليوم .. بريطانيا تعلن انتهاء قيود كورونا في البلاد

3-83-1200x675

دراسة: طفح جلدي يظهر بعد تلقي حقنة فايزر المعززة

Untitled-4-3-1200x675

السعودية.. غرامة وسجن وإبعاد عقوبة مخالفي الحجر الصحي

أخبار متعلقة
61de7e6f4236047aa26eacf0

طبيب روسي يتوقع نهاية متحور أوميكرون في هذا الموعد

61de7c5842360461333dd746

الصحة العالمية ترصد حصيلة ثقيلة لكورونا خلال أسبوع.. أكثر من 15 مليون أصابة في 7 أيام

2021-07-02T134358Z_292953898_RC2DCO9YL2UR_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-RUSSIA

ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا حول العالم

999999

إسبانيا تكشف ظاهرة مخيفة بشأن متحور أوميكرون

120222213440261066789

كندا تسجل اكثر من 42 ألف إصابة بفيروس كورونا

f

إصابة الرئيس الموريتاني بفيروس كورونا