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الأحد، 05-09-2021 07:30 م

الآلاف يتظاهرون في عاصمة هولندا احتجاجا على قيود كورونا

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الوكيل الإخباري - تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الهولندية أمستردام اليوم الأحد احتجاجا على القيود المفروضة من قبل السلطات في إطار إجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وبدأ المتظاهرون بالتجمع على ساحة دام وسط المدينة في الساعة الـ 11:00 صباح اليوم.

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وطلبت سلطات المدينة من المتظاهرين وقف الاحتجاج مرارا، دون أن يمنع ذلك من تحشد مزيد منهم في المكان نفسه، حيث انطلقت مسيرة احتجاجية عبر المدينة لتقطع مسافة طولها 7 كم قبل أن تعود إلى المكان نفسه.


وذكرت شبكة الإذاعة الهولندية (NOS) نقلا عمن أحد النشطاء أن حوالي 60 منظمة تشارك في المظاهرة، التي قد تكون هي الكبرى منذ فرض السلطات عددا من القيود في إطار محاربة جائحة كورونا.

المصدر : روسيا اليوم 

 

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