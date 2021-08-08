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الأحد، 08-08-2021 07:52 ص

إسبانيا تمدد الحجر الصحي للوافدين من دول إفريقية وأمريكية لاتينية

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توضيحية


الوكيل الإخباري - مددت إسبانيا يوم السبت لـ10 أيام الحجر الصحي المفروض على الوافدين من 6 دول في إفريقيا وأمريكا اللاتينية التي تأثرت بشكل كبير بكوفيد-19 حتى الـ27 من أغسطس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية.

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وتعد هذه المرة الثانية التي تمدد فيها السلطات الإسبانية هذا الإجراء.
وعلى الركاب القادمين الى إسبانيا من جنوب إفريقيا وناميبيا والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا أن يحجروا أنفسهم لعشرة أيام.


وتعتبر هذه الدول الست "عالية الخطورة" بسبب ارتفاع نسبة الإصابات فيها.
وتسبب فيروس كورونا بوفاة أكثر من 82 ألف شخص في إسبانيا حيث سجلت أيضا إصابة 4.5 مليون شخص.


وبات أكثر من ستين في المئة من السكان ملقحين بالكامل ضد الوباء.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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