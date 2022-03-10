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الخميس، 10-03-2022 02:00 م

الأمم المتحدة تحذر: كورونا لم ينته ومتحورات قد تظهر!

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الوكيل الاخباري - في الذكرى الثانية لانتشار وباء كوفيد-19، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الجائحة العالمية لم تنته وتوزيع اللقاحات في العالم لا يزال يتسم "بانعدام مساواة فاضح".

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وقال في بيان الأربعاء إن "الحصيلة الأفظع للجائحة طالت صحة وحياة ملايين الأشخاص مع تسجيل أكثر من 446 مليون إصابة في العالم وأكثر من ستة ملايين وفاة مثبتة فيما تعاني أعداد لا تحصى من الأشخاص من تدهور في الصحة النفسية"، وفق فرانس برس.

غير عادل
كما أوضح أنه "بفضل إجراءات صحة عامة غير مسبوقة وتطوير سريع جداً للقاحات، نجحت مناطق عدة في العالم في السيطرة على الجائحة"، لكنه نبه إلى أنه من الخطأ اعتبار الفيروس انتهى!


كذلك شدد على أن توزيع اللقاحات لا يزال غير عادل، قائلاً: "لا يمكن لعالمنا أن يسمح بانتعاش متفاوت بعد كوفيد-19"، مضيفاً: "المنتجون يصنعون 1,5 مليار جرعة شهرياً إلا أن نحو ثلاثة مليارات شخص لا يزالون ينتظرون تلقي أول جرعة لقاح".


"وصفة فشل"
وتحدث غوتيريش عن "فشل" ناجم عن "قرارات على صعيد السياسات والميزانية تعطي الأولوية لصحة مواطني الدول الغنية على حساب صحة مواطني الدول الفقيرة".


كما رأى أن هذا الفشل وعدم المساواة "يشكل وصفة لمزيد من المتحورات ولمزيد من إجراءات الإغلاق ومزيد من الحزن والتضحيات في كل بلد"، داعياً إلى وضع حد "نهائي لهذا الفصل المؤسف من تاريخ البشرية".


يأتي هذا التحذير فيما بدأت العديد من الدول حول العالم الخروج من "القيود" التي فرضت لعامين على الناس، مع تراجع عدد الوفيات، على الرغم من ظهور "متحورات" وإن أخف من الفيروس الذي شل الكرة الأرضية برمتها!

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

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