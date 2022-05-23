الإثنين 23-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

عاصفة ترابية تضرب عددا من الدول العربية وتوقف رحلات جوية

الضمان يكشف موعد صرف السلف المالية للمتقاعدين خلال أيار الحالي

تعليق دوام المدارس في الرويشد بسبب الغبار

كيف يبدو جدري القرود .. 6 رسومات تكشف تغييرات في الجلد يجب الانتباه إليها

64 ألف مشارك في "أردننا جنة" منذ بداية العام

دولة الكويت تُعلن عن شواغر للمعلمين الأردنيين - رابط التقديم

وزارة الصحة تبحث فرص التعاون مع شركة استرازينيكا

وزير الزراعة: الملك أكد على أولويات تحقيق الأمن الغذائي الوطني

ضبط سائق قاد مركبته بطريقة متهورة واستعراضية في العقبة

بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط مصاب بجدري القرود.. وانتبهوا لهؤلاء

الإثنين، 23-05-2022 09:31 ص

الإمارات تسجل 373 إصابة جديدة بكورونا دون وفيات

1ca411f3-6512-4b01-98a6-0d38981b624d


الوكيل الإخباري - تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 251,841 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 373 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 904,466 حالة.

اضافة اعلان


كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,302 حالة.


‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 304 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 888,228 حالة.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1653241761146

منظمة الصحة العالمية : جائحة كورونا لم تنته بعد

960x0-2

أمريكا : السماح باعطاء معززات لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاما

thumbs_b_c_00a6fd4f1d9969a431035844b8408065

فلسطين: وفاة و117 إصابة بكورونا خلال اسبوع

6289118e42360472d7571577

الصين.. وضع آلاف السكان في الحجر الصحي رغم فحوصهم السلبية

af670b80c8

كوفيد-19 يمكن أن يتسبب في انفجار الخلايا المصابة

السعودية

السعودية.. منع السفر إلى 16 دولة بسبب كورونا

أخبار متعلقة
Women wear face masks and plastic raincoats as a protection from coronavirus in Shanghai, China February 17, 2020. REUTERS OK

الصين.. شانغهاي توقف انتقال العدوى المجتمعية لكورونا في معظم أحيائها

628190024c59b75f695ebe9a

كيم جونغ أون يصب غضبه على المسؤولين بسبب التقصير في مواجهة كورونا

808x535_cmsv2_9e1791aa-e9e7-54a7-844b-4afb7ac1aa63-6696260

بعد تفشي كورونا .. سيئول تؤكد جاهزيتها التامة لمساعدة كوريا الشمالية

2020-05-14T091318Z_109352113_RC29OG941GUS_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-SOUTHKOREA

ست وفيات في كوريا الشمالية جراء حمى بعد رصد إصابات بكوفيد

3GnedzEqickw9sP3jZFy2oOvDYOMND89oGbkrd4x

الصين توصي مواطنيها بتقليل السفر إلى الخارج حتى نهاية الجائحة

1049512597_0_126_2501_1532_1920x0_80_0_0_d5e641d86743194770b5322ac163c968

زعيم كوريا الشمالية: كورونا أكبر صدمة لبلادنا وقادرون على مواجهته