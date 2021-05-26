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الأربعاء، 26-05-2021 11:33 ص

الإمارات تقصر حضور الفعاليات والمناسبات على متلقي لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- قررت الإمارات اقتصار حضور الفعاليات على متلقي لقاح كورونا، فيما ستكون الجرعة الإضافية من اللقاح عبر حجز مبكر، وذلك للتأكد من استيفائهم شروط الحصول على الجرعة الداعمة.

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وقالت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في الدولة، الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بالفيروس: "يسرنا الإعلان عن تصدر دولة الإمارات في معدل توزيع اللقاح، لتصبح الدولة الأولى عالميا في توزيع اللقاح لكل 100 شخص".

وأشارت إلى أنه تم في البلاد تطعيم ما يزيد على نسبة 78.11% من إجمالي الفئة المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاما، كما تم تطعيم ما نسبته 84.59% من فئة كبار السن، البالغة أعمارهم 60 سنة.

وأضافت: "وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها إلى أكثر من 12 مليون جرعة، وبلغ معدل توزيع اللقاح 124.31 جرعة لكل 100 شخص، في حين تجاوز عدد الفحوص أكثر من 49 مليون فحص".

وأوضحت أنه سيتم قصر حضور كل الفعاليات والمعارض والنشاطات والمناسبات، بما في ذلك الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية على متلقي اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط مع مراعاة الالتزام بإبراز نتيجة فحص (PCR) سلبية، خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد المناسبة، وتتم مراعاة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية في تنظيم هذه المناسبات، مثل ارتداء الكمامة، وترك المسافة الآمنة، والتباعد الجسدي، على أن يبدأ العمل بذلك من تاريخ 6 من يونيو القادم.

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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