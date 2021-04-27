روسيا تطرح نحو 60 مليون جرعة لقاحات للتداول قبل نهاية أيار

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة الروسية، إن السلطات الطبية، تخطط لطرح 57 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في التداول، قبل حلول نهاية أيار من هذا العام.



وأضافت الوزارة، في تقرير حول نتائج عمل الوزارة في عام 2020 ومهامها لعام 2021: "حتى الوقت الراهن، تم طرح 11.6 مليون جرعة من اللقاحات إلى مختلف الكيانات المكونة لروسيا. ونخطط قبل حلول نهاية آيار 2021، لطرح 57 مليون جرعة من هذه اللقاحات في التداول المدني للوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19".



وأشارت الوزارة، إلى أنه في إطار حملة التطعيم، تم تنظيم وفتح 4.9 ألف مركز للتطعيم في المؤسسات الطبية، وأكثر من 1.3 ألف مركز تطعيم متنقل في مختلف المناطق. وتم حتى الآن في روسيا، تطعيم أكثر من 8 ملايين مواطن باللقاحات ضد كورونا، بما في ذلك 45% ممن تزيد عمرهم على 60 عاما.



وخصصت الحكومة الروسية، للوزارة في العام الماضي، 260.4 مليار روبل لمكافحة الوباء. من بينها 179.7 مليار روبل لتسديد التعويضات المالية مقابل أداء العمل المهم بشكل خاص، والعمل في ظروف العمل الطارئة وتحمل عبء العمل الإضافي.

اضافة اعلان



المصدر: روسيااليوم