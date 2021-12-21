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الثلاثاء، 21-12-2021 02:20 م

الإمارات تمنع غير المطعمين من دخول الجهات الحكومية

الامارات


الوكيل الإخباري - أدخلت السلطات الإماراتية بعض التعديلات في الإجراءات الخاصة بالتصدي لجائحة كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية.

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وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) بأن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإمارات، وجهت اليوم الثلاثاء، تعميما إلى كل الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن تعديلات في إجراءات مكافحة كورونا، والتي تأتي في ضوء التنسيق مع جهات الاختصاص بالدولة، وتماشيا مع توجهات حكومة دولة الإمارات بشأن اعتماد تطبيق نظام المرور الأخضر، لدخول جميع الجهات الاتحادية للموظفين والمراجعين، في كل إمارات الدولة، بحيث يقتصر الدخول على المطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم، ابتداء من الـ3 من يناير/كانون الثاني 2022.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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