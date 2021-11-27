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السبت، 27-11-2021 11:00 ص

الإمارات تعلن تطعيم جميع مواطنيها بالجرعة الأولى من لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت الإمارات أنها أعطت على الأقل جرعة واحدة من اللقاح ضد فيروس كورونا لجميع السكان فيها، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة الإماراتية.

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وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تقديم 19694 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك بلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس الجمعة، 21.802.032 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 22044 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 90.18% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.


هذا وقررت سلطات الإمارات تعليق دخول المسافرين القادمين من 7 دول إفريقية، بينها جمهورية جنوب إفريقيا، في ظل مخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا (أوميكرون) المكتشفة مؤخرا في جنوب إفريقيا.

 

روسيا اليوم

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