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الأحد، 31-10-2021 10:33 م

البحرين: تحديث آلية مستوى انتشار كورونا

بحرين


الوكيل الإخباري - أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين، تحديث آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا بدءا من اليوم الأحد، حيث تعتمد الآلية المحدثة على المتوسط اليومي لعدد الحالات في العناية المركزة.

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وبحسب وكالة أنباء البحرين، بين الفريق الوطني الطبي أنه بناء على هذا التحديث سيتم تحديث دليل الاشتراطات الصحية لآلية عمل الإشارة الضوئية لمستوى انتشار الفيروس، موضحا أنه بناء على التحديث سيتم إلغاء إلزامية فحص الحرارة وتسجيل بيانات غير المطعمين عند الدخول لأي منشأة إلى جانب فتح مناطق الانتظار.

 

بترا


 




 

 


 

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