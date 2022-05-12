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الخميس، 12-05-2022 02:50 م

البيت الأبيض يعلن تجاوز حصيلة وفيات كورونا عتبة المليون

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الوكيل الإخباري - أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في البلاد، تجاوزت حاجز المليون شخص.

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وقال البيت الأبيض، إن أكثر من مليون شخص لقوا حتفهم في الولايات المتحدة بسبب كوفيد -19، فيما تجاوزت البلاد مرحلة قاتمة في تفشي الوباء.


وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان: "يجب أن نظل يقظين ضد هذا الوباء وأن نفعل كل ما في وسعنا لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، كما فعلنا مع المزيد من الاختبارات واللقاحات والعلاجات أكثر من أي وقت مضى".


يذكر أنه مع انحسار تهديد فيروس كورونا بعد موجة "أوميكرون" الشتاء الماضي، ألقى العديد من الأمريكيين الأقنعة وعادوا إلى مكاتبهم في الأسابيع الأخيرة.

 

 

روسيا اليوم 

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