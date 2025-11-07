الجمعة 2025-11-07 10:17 م
 

المؤشرات الأوروبية تنهي تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على خسائر جماعية

مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية
مؤشرات الأسهم الأوروبية
 
الجمعة، 07-11-2025 10:04 م

الوكيل الإخباري-    أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الجمعة على خسائر جماعية.

اضافة اعلان


وتقتفي تلك التراجعات أثر "وول ستريت" وسط مخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي، جراء التقييمات المرتفعة لأسهم شركات التكنولوجيا التي تركز على الـ AI، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).


وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على خسائر بنحو 0.60 بالمئة، في حين تراجع المؤشر الألماني داكس بنسبة 0.75 بالمئة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

أسواق ومال المؤشرات الأوروبية تنهي تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على خسائر جماعية

مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون

أخبار محلية مركز إكساب ينظم يومًا حقليًا حول قطاع الزيتون

انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية

أخبار محلية انتخاب رئيس لجنة بلدية الرمثا عضواً في المكتب التنفيذي للجمعية الإقليمية الأورومتوسطية

حوارية في كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة

أخبار محلية حوارية في كليّة الأمير الحسين بن عبد اللّه الثاني للعلوم السياسيّة حول تعزيز الفكر السياسي

روسيا: قتلى ومفقودين جراء انفجار بمصنع وسط البلاد

عربي ودولي روسيا: انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 725.8 مليار دولار

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: تأثير الإغلاق الحكومي أسوأ بكثير‭ ‬من المتوقع

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تعتمد معايير الحوكمة الرشيدة للأحزاب السياسية

استوديوهات أوليفوود

أخبار محلية 350 أردنيا يشاركون بدعم لوجستي لبرنامج "ذا فويس" في الأردن



 
 



الأكثر مشاهدة