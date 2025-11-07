المؤشرات الأوروبية تنهي تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على خسائر جماعية

الوكيل الإخباري- أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع اليوم الجمعة على خسائر جماعية.

اضافة اعلان



وتقتفي تلك التراجعات أثر "وول ستريت" وسط مخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي، جراء التقييمات المرتفعة لأسهم شركات التكنولوجيا التي تركز على الـ AI، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).