المؤشرات الأوروبية تنهي تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على خسائر جماعية

وتقتفي تلك التراجعات أثر "وول ستريت" وسط مخاوف بشأن فقاعة الذكاء الاصطناعي، جراء التقييمات المرتفعة لأسهم شركات التكنولوجيا التي تركز على الـ AI، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على خسائر بنحو 0.60 بالمئة، في حين تراجع المؤشر الألماني داكس بنسبة 0.75 بالمئة.
