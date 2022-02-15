الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

اكتشاف حقل بترول جديد في مصر هو الأكبر منذ 20 عاما

الشبول: الإنفاق على الصحف الورقية من الخزينة "غير وارد".. والحكومة هي مصدر المعلومة

راصد جوي : منخفض جوي وامطار غزيرة الاسبوع القادم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الملك يوجه بصرف 100 دينار للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الامنية - تفاصيل

الثلاثاء، 15-02-2022 12:47 م

الجزائر: تجاوز ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا

357394_36_1644921932


الوكيل الاخباري- أعلن وزير الصحة والسكان الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده على وشك الخروج من الموجة الرابعة من فيروس كورونا بعد انخفاض عدد الإصابات اليومية.

اضافة اعلان


وأشار الوزير في اجتماع تقييمي تنسيقي مع مدراء الصحة بالولايات، حسب ما ذكرته صحيفة "النهار" الجزائري، إلى أن ذروة الموجة الرابعة سجلت يوم 25 كانون الثاني الماضي 2525 إصابة بكورونا.


وأضاف أن عدد الإصابات انخفض غير أن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا، مبينا أن نسبة تلقي اللقاحات لا تزال ضئيلة وقليلة مقارنة بالمخزون المتوفر الذي يكفي لسنتين، مؤكدا أن الصحة لم تسجل أي أعراض خطيرة للقاح على صحة المطعمين.


وقال إن عدد المرضى في المستشفيات قد وصل في وقت سابق إلى 6 آلاف، وانخفض حاليا إلى 685 مريضا.


وأوضح الوزير أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات من أجل مجابهة الوباء وحماية المواطنين، مشيرا إلى أن غلق المدارس في الآونة الأخيرة لمدة أسبوعين ساهم إلى حد بعيد في كبح موجة الفيروس القوية.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
be8afa07-4d98-4251-9fa4-b4393eacfd31

فلسطين: 24 وفاة و3648 إصابة جديدة بفيروس كورونا

57bdef25-e3c1-417c-b1e1-463ed0237406

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 413 مليون حالة و5.8 مليون وفاة

620b7eb642360470b83c5a94

الدنمارك.. اكتشاف طفرة جديدة في أوميكرون الخفي

620b7cf642360420a90797d4

روسيا تسجل نحو 198 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

620b6f084236046d707fa8c9

موسكو.. بدء تجربة سريرية للقاح أنفي آخر ضد كورونا

cCKTg

غزة: تسجيل 14 وفاة و1640 اصابة بكورونا

أخبار متعلقة
61f0d2614236040f7c1893a9

ألمانيا تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا منذ بداية الجائحة

61ee7b254c59b70cbd01f84c

روسيا تسجل رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات بكورونا

61e917644c59b705ec4d0e54

تونس تسجل أول إصابة بفيروس فلورونا.. ونسبة التحاليل الإيجابية بكورونا تبلغ 34.25%

61e914584c59b76c7d3e7be6

دراسة تكشف عمّا قد يفسّر اثنين من الأعراض الرئيسية لكورونا

61e7f2bc4c59b775d764be11

الاحتلال يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا اليومية

كورونا-2

كورونا حول العالم: 334 مليون إصابة