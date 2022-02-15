الجزائر: تجاوز ذروة الموجة الرابعة لجائحة كورونا

الوكيل الاخباري- أعلن وزير الصحة والسكان الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الثلاثاء، أن بلاده على وشك الخروج من الموجة الرابعة من فيروس كورونا بعد انخفاض عدد الإصابات اليومية.

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وأشار الوزير في اجتماع تقييمي تنسيقي مع مدراء الصحة بالولايات، حسب ما ذكرته صحيفة "النهار" الجزائري، إلى أن ذروة الموجة الرابعة سجلت يوم 25 كانون الثاني الماضي 2525 إصابة بكورونا.



وأضاف أن عدد الإصابات انخفض غير أن عدد الوفيات لا يزال مرتفعا، مبينا أن نسبة تلقي اللقاحات لا تزال ضئيلة وقليلة مقارنة بالمخزون المتوفر الذي يكفي لسنتين، مؤكدا أن الصحة لم تسجل أي أعراض خطيرة للقاح على صحة المطعمين.



وقال إن عدد المرضى في المستشفيات قد وصل في وقت سابق إلى 6 آلاف، وانخفض حاليا إلى 685 مريضا.



وأوضح الوزير أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات من أجل مجابهة الوباء وحماية المواطنين، مشيرا إلى أن غلق المدارس في الآونة الأخيرة لمدة أسبوعين ساهم إلى حد بعيد في كبح موجة الفيروس القوية.

بترا