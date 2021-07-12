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الإثنين، 12-07-2021 09:49 م

الجزائر تعلن فرض تدابير جديدة وعقوبات على المخالفين للحد من انتشار كورونا

جزائر


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية، عن فرض مجموعة تدابير جديدة، اعتبارا من اليوم الاثنين، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الجزائر.

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وتشمل التدابير الجديدة وفق بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، "إجبارية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، والمراكز التجارية، ووسائل النقل، والإدارات"، مع فرض غرامات تصل إلى 75 دولارا على المخالفين.


وتنص الإجراءات الجديدة، على "منع كل التجمعات العائلية من حفلات زفاف وختان، أو أي تجمعات أخرى"، فضلا عن "سحب السجل التجاري فورا لكل محل لا يطبق بروتوكولات التباعد أو ارتداء الكمامات، مع الغلق الفوري للمحل".


ووفقا للتدابير الجديدة "تعاقب كل وسيلة نقل جماعية أو فردية لا تطبق التدابير الصحية الخاصة بكورونا مع سحب رخصة القيادة".


يذكر أن وزارة الصحة الجزائرية، أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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