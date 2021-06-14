الإصابات بكورونا في مصر تتراجع إلى أقل مستوى منذ أواخر مارس

الوكيل الإخباري - تراجع مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" في مصر، الأحد، إلى مستوى أقل من 700 حالة، لأول مرة منذ 31 مارس.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 691 حالة، مقارنة مع 711 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 273182 حالة.

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وهذه المرة هي الأولى التي تسجل فيها مصر أقل من 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 31 مارس، حينما بلغ هذا المؤشر 699 حالة.



وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 41 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقابل 35 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 15623 شخصا.



كما أفاد مجاهد بخروج 765 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد 201038 شخصا.

روسيا اليوم