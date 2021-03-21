الأحد 21-03-2021
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الأحد، 21-03-2021 07:39 م

الخطوط الجوية الأسترالية: شرط أخذ اللقاح ضد كورونا للمسافرين

استراليا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال الرئيس التنفيذي لشركة كانتاس للخطوط الجوية الأسترالية إن الحكومات ستشترط تناول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لدخول المسافرين الأجانب أراضيها.

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ويرى كثيرون أن اللقاحات المضادة لكوفيد19 تُعد من أهم العوامل التي تُعلق عليها الآمال في إنعاش هذا القطاع الذي تسبب الفيروس في تآكله بنسبة 75.6%.


وقال الرئيس التنفيذي لكانتاس ألان جويس، إن حكومات كثيرة تتحدث في الوقت الراهن عن تناول اللقاح "كشرط لدخول البلاد.


وأشار إلى أنه حتى لو لم تتخذ الحكومات هذا القرار، ينبغي أن تبدأ شركات الطيران حول العالم في تفعيل سياستها الخاصة.


وأضاف: "يقع على عاتقنا واجب حماية الركاب وطواقم الطيران، ويعني ذلك ضمان سلامة كل الأشخاص على متن الطائرة".

بي بي سي


 




 

 


 

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