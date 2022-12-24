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السبت، 24-12-2022 02:09 م

الدفاع الروسية: واشنطن غير راضية عن استنتاجات منظمة الصحة العالمية من أسباب جائحة كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلن نائب رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي الفريق إيغور كيريلوف أن واشنطن لا ترضيها استنتاجات منظمة الصحة العالمية حول أسباب تفشي جائحة فيروس كورونا.

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وقال في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "إن الولايات المتحدة ليست راضية عن استنتاجات لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية حول أسباب تفشي جائحة فيروس كورونا. من الواضح أنها تريد أن تكون لديها أداة أكثر ولاء وإشرافا للتحقيق في تفشي الأمراض المعدية".


وأوضح أنه لتحقيق هذا الهدف اقترحت منظمة أمريكية غير حكومية إنشاء آلية موحدة للتحقيق في الحوادث البيولوجية تحت رعاية الأمم المتحدة. وأضاف: "وفق فكرة الأمريكيين سيملي الهيكل الجديد الفراغ بين آلية الأمين العام للتحقيق في الاستخدام المزعوم للأسلحة البيولوجية والتحقيقات التي تجريها منظمة الصحة العالمية".


وأكد الفريق كيريلوف أن الولايات المتحدة تقترح - قياسا على آلية الأمين العام للأمم المتحدة - إعداد قائمة للخبراء الذي سيعتمد عملهم على مبادئ عمل البعثة لتقصي الحقائق العاملة في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.


وعبر عن اعتقاده أن "هذا سيسمح لاحقا بإعطاء هذه الآلية طابعا إلزاميا وسيمنح الدول الغربية الفرصة لـ "تحديد" المذنبين حسب رغبتهم.

 

 

روسيا اليوم 

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