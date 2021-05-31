الإثنين 31-05-2021
الوكيل الاخباري

بيان من امانة عمان حول صورة اليافطة المنشورة في مواقع التواصل

الارصاد : هذا موعد انحسار الكتلة الهوائية الحارة عن المملكة

الصحة : قرابة 100 ألف جرعة أعطيت في يوم واحد

تجارة عمان : بانتظار حلول حكومية لتسهيل فتح القطاعات

مطالب بإعادة النظر بشروط عودة القطاعات للعمل

محافظ اربد: لقاح كورونا لن يعطى إلا للمسجلين على المنصة وبحسب الدور

الصحة البريطانية: وفاة واحدة و 3383 إصابة بكورونا

استئناف العمل في 70 مركزا رياضيا الثلاثاء

لماذا اوقفت بلدية اربد “باص البوظة المتنقل”؟

محافظة: استبعد موجة ثالثة لكورونا

الإثنين، 31-05-2021 07:55 م

السعودية تسجل ارتفاعا طفيفا لمؤشري الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا

سعودية


الوكيل الإخباري - سجلت السعودية، اليوم الاثنين، 1245 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في زيادة طفيفة لكلا المؤشرين مقارنة مع الأيام الأخيرة.

اضافة اعلان

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1245، لتصل حصيلتها الكلية إلى 450436 حالة، بينها 9661 نشطة، و1438 حرجة.


ويأتي ذلك بعد أن بلغت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 28 مايو 1215 حالة، وفي 29 مايو 1106 حالات، وفي 30 مايو 907 حالات.


وأفادت وزارة الصحة برصد 15 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7362 متوفيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
لبنان

لبنان يسجل تراجعا في إصابات ووفيات كورونا

كورونا-الصين-

الصحة البريطانية: وفاة واحدة و 3383 إصابة بكورونا

كورونا-غزة0000

خبير بريطاني يدعو لتأجيل رفع قيود كورونا لوجود مؤشرات على موجة ثالثة

2021_5_26_14_34_0_779

لماذا يتعين على المتعافي من كورونا الانتظار 90 يوما قبل تلقي اللقاح؟

فيتن

فيتنام تعلن الحرب على كورونا

لايت

دولة عربية توافق على استخدام اللقاح الروسي ' سبوتنيك لايت'

أخبار متعلقة
السعودية

السعودية تسجل 886 إصابة و12 وفاة جديدة بكورونا

مصر

59 وفاة جديدة بكورونا في مصر

1

تونس تسجل 79 وفاة و1301 إصابة جديدة بكورونا

1

بريطانيا: تطعيم أكثر من 53 مليون شخص بلقاح كورونا

تركيا

تركيا تسجل أقل من 20 ألف إصابة بكورونا لأول مرة منذ منتصف مارس

السعودية

السعودية تسجل ثاني أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ 255 يوما