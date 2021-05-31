السعودية تسجل ارتفاعا طفيفا لمؤشري الإصابات والوفيات الجديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت السعودية، اليوم الاثنين، 1245 إصابة و15 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" في زيادة طفيفة لكلا المؤشرين مقارنة مع الأيام الأخيرة.

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وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1245، لتصل حصيلتها الكلية إلى 450436 حالة، بينها 9661 نشطة، و1438 حرجة.



ويأتي ذلك بعد أن بلغت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية يوم 28 مايو 1215 حالة، وفي 29 مايو 1106 حالات، وفي 30 مايو 907 حالات.



وأفادت وزارة الصحة برصد 15 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مضيفة أن حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 7362 متوفيا.

روسيا اليوم