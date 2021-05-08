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السبت، 08-05-2021 10:15 م

تركيا تسجل أقل من 20 ألف إصابة بكورونا لأول مرة منذ منتصف مارس

تركيا


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة التركية أن الإصابات اليومية لكورونا في البلاد، هبطت اليوم السبت دون 20 ألف حالة لأول مرة منذ 17 مارس، حيث تم تسجيل 18052 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أعلن الأسبوع الماضي "إغلاقا تاما" حتى 17 مايو لاحتواء زيادة الإصابات والوفيات بالفيروس بعدما خففت البلاد القيود في أوائل مارس.


وأظهرت البيانات تسجيل 281 وفاة متصلة بالفيروس اليوم السبت مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 42746.


ويزيد إجمالي الإصابات في تركيا عن خمسة ملايين حالة، حيث تحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الإصابات خلال الأسابيع القليلة الماضية.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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