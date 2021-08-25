السعودية تسجل تراجعا مستمرا لإصابات كورونا

الوكيل الإخباري - سجلت السعودية، اليوم الأربعاء، 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19"، في تراجع مستمر لهذا المؤشر، كما تم رصد 8 وفيات.

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وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 321، مقابل 353 الثلاثاء، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 543028 حالة، بينها 4141 نشطة، و1083 حرجة.

وتم رصد العدد الأكبر من الإصابات الجديدة في منطقة الرياض، حيث بلغ فيها هذا المؤشر 74 حالة، لتأتي بعدها منطقة مكة المكرمة بـ57 إصابة ومن ثم المنطقة الشرقية بـ32 حالة.

روسيا اليوم