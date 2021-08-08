السعودية تصرف 500 ألف ريال لذوي المتوفي بكورونا

الوكيل الإخباري- بدأت السلطات السعودية، صرف مبلغ 500 ألف ريال، لكل من هو مشمول بقرار التعويض، على أسر المتوفين بسبب فيروس كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص.

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ويأتي ذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء السعودي، الذي يقضي بالتعويض على أسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين، سعوديين أو غير سعوديين، ممن توفوا في مواجهة هذه الجائحة في المملكة.



من جانبه، أشار وزير الصحة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، إلى "أن البدء بصرف المبالغ لأسر المتوفين بسبب جائحة كورونا من العاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، يأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء، وامتدادا لما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام ورعاية للمواطنين والمقيمين، ومنهم منسوبو القطاع الصحي".



وثمن وزير الصحة "ما يقدمه العاملون في جميع القطاعات الصحية في المملكة من تضحيات كبيرة، وتفان وإخلاص في أداء عملهم لخدمة المرضى والعناية بهم خلال جائحة كورونا، وفي مقدمتهم من ضحوا بأنفسهم للمحافظة على صحة المواطن والمقيم".



المصدر: روسيا اليوم