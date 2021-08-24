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الثلاثاء، 24-08-2021 07:27 م

السعودية تسمح بعودة حملة الإقامة الحاصلين على اللقاح الكامل ضد كورونا

الرياض


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة السعودية السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي لقاحات فيروس كورونا داخل البلاد قبل مغادرتهم لها.

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ومن جهته صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية ، حسب بيان نقلته وكالة "واس" الرسمية: "بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، فقد تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل البلاد قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى السعودية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة".


وسبق أن أعلنت سلطات السعودية تعليق السماح بدخول البلاد مؤقتا للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمون من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال 14 يوما السابقة لطلب دخول البلاد


وتشهد السعودية منذ أسابيع تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ظل توسيع نطاق التطعيم في البلاد .

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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