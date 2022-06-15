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الأربعاء، 15-06-2022 09:51 ص

السعودية تشترط لقاحات اضافية على الحجاج الايرانيين

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن السلطات السعودية لم تقبل بلقاحات الوافدين الإيرانيين إليها للمشاركة بموسم الحج.

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وقالت الوكالة إن "العديد من الحجاج اضطروا لتلقي أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة في السعودية"، مشيرة إلى أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، أعرب عن أمله في أن تعالج وزارة الخارجية عبر القنوات الدبلوماسية مخاوف بعض الحجاج من لقاح كورونا في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع المسؤولين السعوديين.


وذكرت أن "السعودية لم تغير قرارها ورفضت قبول اللقاحات الإيرانية على قائمة اللقاحات المعتمدة. وهكذا ، اضطر حوالي 6500 حاج هذا العام ممن تلقوا لقاح "بركات" الإيراني إلى تلقي أحد اللقاحات المعتمدة في السعودية".

 

روسيا اليوم 

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