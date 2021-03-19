الجمعة 19-03-2021
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الجمعة، 19-03-2021 12:02 ص

السماح بإقامة صلاة التراويح في المسجد النبوي وفق ضوابط

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الوكيل الاخباري - أعلنت السعودية، الخميس، أن صلاة التراويح ستقام في المسجد النبوي بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك أسوة بالفروض، وذلك وفق عدة ضوابط.
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جاء ذلك وفقا لما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس خلال تدشينه خطة وكالة شؤون المسجد النبوي لشهر رمضان المبارك.

وتم وضع خطة شهر رمضان لهذا العام، وفق الوكالة، بطريقة تراعي تأثر البرامج والمستهدفات بالتوجيهات المستجدة في ظل جائحة كورونا وكثافة حركة الزوار والمصلين بالمسجد النبوي.

 




 

 


 

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