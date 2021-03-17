السعودية: لم نتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو تخثر بسبب لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، إنها لم تتلق أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر، لدى المستفيدين، بسبب استخدام لقاحات ضد فيروس كورونا.



وأشارت الهيئة إلى أنها تتابع سلامة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتوفرة في المملكة بشكل مستمر، من خلال متابعة ودراسة حالات الأعراض الجانبية، والأدلة العلمية، والبيانات المتوفرة حولها محليا ودوليا، بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية.

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وأكدت العامة للغذاء والدواء أنها تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة، ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية، من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية "ICMRA"، موضحة أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها، سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، كما حثت الجميع على أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.



كما دعت الهيئة جميع أفراد المجتمع والممارسين الصحيين إلى إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عن الأعراض الجانبية للقاحات فيروس كورونا.

روسيا اليوم



