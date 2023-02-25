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السبت، 25-02-2023 02:58 م

الشارع المغربي يترقب رفع حالة الطوارئ الصحية بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري - مرّ جدول أعمال مجلس الحكومة المغربية المنعقد يوم الخميس دون المصادقة على تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، المفروضة منذ جائحة كورونا.

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وبذلك، يترقب الشارع المغربي انتهاء مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي ابتداءا من 28 الجاري، بحسب ما كشفه مصدر مطلع لـ"هسبريس".


وأشار المصدر ذاته إلى أن رفع حالة الطوارئ الصحية سيتم بشكل تلقائي دون حاجة إلى مرسوم جديد، موضحا أن الحكومة يمكن أن تعلن حالة طوارئ صحية جديدة بمرسوم إذا اقتضت الضرورة ذلك.


ولفت المصدر إلى أن تحسن الوضعية الوبائية دفع الحكومة إلى عدم تمديد حالة الطوارئ الصحية.


يشار إلى أنه في المغرب، يتم الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية عندما تقتضي الضرورة ذلك، بموجب مرسوم يتخذ باقتراح مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالداخلية والصحية. ويمكن تمديد مدة سريان حالة الطوارئ بمرسوم.

 

روسيا اليوم 

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