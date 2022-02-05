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السبت، 05-02-2022 09:21 ص

الصحة الإيطالية: بيانات كورونا تتحسن للمرة الأولى منذ أسابيع

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الوكيل الاخباري- قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، "وصلنا أخيرا إلى مرحلة تبدو مختلفة عن الأشهر السابقة" وذلك بعد نشر المعهد العالي للصحة بيانات تفيد بانخفاض معدل الإصابات الأسبوعي بكورونا.

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وأضاف الوزير في رسالة فيديو لندوة صحية اليوم الجمعة: "ما زلنا بحاجة إلى الحفاظ على أقدامنا على الأرض وإلى التحلي بأقصى قدر من الحذر، ولكن للمرة الأولى منذ أسابيع عديدة، نرى أرقاما تتحسن أخيرا، الحالات مازالت مرتفعة جدا ونحتاج إلى عناية وحذر ولكن بفضل اللقاحات والسلوك الصحيح للمواطنين نسجل انخفاضا في عدد إصابات فيروس كورونا وانخفاضا في حالات الاستشفاء ونأمل أن تستمر هذه الأعداد في الانخفاض، وهذا سيسمح لنا بفتح مرحلة جديدة".

ونشر المعهد العالي للصحة بيانات تفيد بانخفاض معدل الإصابات الأسبوعي بوباء كوفيد-19 إلى 1362 حالة لكل 100 ألف نسمة، مقابل 1823 حالة في الأسبوع السابق وتلقي أكثر من 80% من المواطنين البالغين الجرعة الثالثة المعززة.

 

روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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