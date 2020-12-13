الصحة السعودية: لقاح فايزر ضد كورونا آمن

الوكيل الإخباري - أكد مسؤول في وزارة الصحة السعودية، أن لقاح فيروس كورونا "فايزر" آمن، وقد خضع لجميع الخطوات الرسمية لضمان سلامته.

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وقال إننا "نتفهم وجود المخاوف حول لقاحات كورونا"، مؤكدا أن "الجهات الرسمية من أولوياتها سلامة الجميع".



وقد تم تسجيل 202 حالة شفاء جديدة وبلغ إجمالي التعافي 350,549 حالة.



وبين إنه للمرة الأولى منذ أشهر تم تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية، فيما وصل إجمالي الإصابات بكورونا إلى 359,888 حالة.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا في المملكة ووصل إجمالي الوفيات إلى 6048 حالة.



وأوضح أن هناك تراجعا ملحوظا في الحالات الحرجة بكورونا في السعودية حيث بلغت اليوم 499 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة بكورونا 3291 حالة.

المصدر : روسيا اليوم

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