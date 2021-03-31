الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 07:11 م

الصحة العالمية: اللقاحات الصينية ضد كورونا آمنة

منظمة-الصحة-العالمية



 الوكيل الاخباري - أعلن خبراء منظمة الصحة العالمية المكلفون بمتابعة صلاحية العلاجات المقدمة لمكافحة كورونا، اليوم الأربعاء، أن لقاحي مختبري "سينوفارم" و"سينوفاك" الصينيين ثبت مأمونيتهما وفعاليتهما ضد فيروس كورونا، لكنهما بحاجة للمزيد من البيانات.
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وبحسب "نيويورك تايمز"، أجرى هذا التقييم مجموعة خبراء استراتيجيين استشاريين في منظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 22 إلى 25 آذار.

وقال الخبراء إن هذين اللقاحين الصينيين "أثبتا سلامتهما وأبرزا فاعلية جيدة ضد كوفيد-19، حين يكون المريض يظهر أعراضا".

 




 

 


 

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