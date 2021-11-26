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الجمعة، 26-11-2021 11:28 ص

الصحة العالمية تعقد اجتماعا طارئا لتقييم متحور كورونا الجديد

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الوكيل الإخباري- تعقد منظمة الصحة العالمية، الجمعة، اجتماعا طارئا لمناقشة تطورات متحور فيروس كورونا الجديد الذي يخشى علماء أن يكون الأكثر انتشارا.

وأعلنت رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف، خلال جلسة عبر "الفيديو كونفرنس" أنّ المنظمة ستعقد اجتماعاً خاصاً، الجمعة، بشأن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كوروناB.1.1.529 في جنوب أفريقيا.

وقالت المنظمة إنها تتعقب نوعاً جديداً، يحتوي على عشرات الطفرات في بروتين "سبايك"، وتخطط لمناقشة كيفية تأثير ذلك على فاعلية اللقاحات الموجودة.

وأوضحت "فان كيركوف" أنه "ليس لدينا معلومات كافية عنه حتى الآن. يتوفر أقل من 100 تسلسل جيني كامل، ومع ذلك، نحن نعلم أن هذه السلالة فيها العديد من الطفرات".

وأشارت إلى أنّ "المجموعة المعنية بتطور الفيروس ستناقش الخطر الذي يمثله هذا النوع من الفيروس، إذا كانت النتائج مدعاة للقلق، فسيتم إعطاؤه اسم حرف من الأبجدية اليونانية".

ويقول المسؤولون إنهم يحتاجون إلى عدة أسابيع لدراسة هذا المتحور ومعرفة ما يحدث وما تأثيره ضد اللقاحات، فيما أعلنت بريطانيا وإسرائيل إلغاء رحلات الطيران مع جنوب إفريقيا، حيث تم اكتشاف متحور فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الصحة في جنوب أفريقيا، جو فاهلا، إن المتحور الجديد هو B.1.1.529، وهو شديد العدوى بين الشباب، ويخشى العلماء من أن يكون المتحور الجديد هو الأكثر قدرة على الانتشار حتى الآن، فيما أشار موقع "بي بي سي" إلى أن أحد العلماء وصف المتحور الجديد بأنه مروع.

وكان علماء قد أعلنوا، الخميس، اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا، البلد الأفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وقال مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في جنوب أفريقيا، توليو دي أوليفيرا، في مؤتمر صحفي: "للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب أفريقيا".

وأضاف أن هذا المتحور فاجأ السلطات، خاصة أن لديه قدرة كبيرة على الانتشار والتطور أكثر من الطفرات التي توقعها سابقا.

يأتي ذلك فيما ارتفعت وتيرة إصابات فيروس كورونا بقوة داخل الكثير من الدول، خاصة ألمانيا التي تشهد تسارعا قياسيا بأعداد الإصابات، وهو ما قد يشير إلى أن هذه الإصابات ناتجة عن المتحور الجديد والذي قد يكون قادرا على مقاومة لقاحات كورونا المختلفة.

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المصدر: شبكة سبق

 

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