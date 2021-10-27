الأربعاء 27-10-2021
الوكيل الاخباري

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة الخميس 28/ 10/ 2021

وزير التربية : تم اغلاق مدرستين فقط

شولتز: ألمانيا ستحتاج الغاز لفترة طويلة

وزير الصحة : التنسيق كبير مع كوادر وزارة التربية والتعليم

وفاة أحد جرحى انفجار مرفأ بيروت بعد 15 شهرا على الكارثة

عملة البيتكوين تفقد أكثر من 13%

جلالة الملك يلتقي رئيس الجالية الأردنية في وارسو

وزير الصحة : لا خوف من الوضع الوبائي في المدارس

الخصاونة: ملتزمون بتعزيز حقوق الإنسان وحرياته

وزير الصحة : لن نجبر طلبة المدارس على اللقاحات

الأربعاء، 27-10-2021 12:27 م

لليوم الثاني.. روسيا تسجل أرقاما قياسية لوفيات كورونا

61791885423604397312146f


الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء عن 1123 حالة وفاة كوفيد-19 خلال آخر 24 ساعة، ما يزيد عن الرقم القياسي السابق 1106 وفيات والذي سجل أمس الثلاثاء.

اضافة اعلان

 

وبلغت حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في روسيا 233898 حالة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات بالعدوى إلى 8 ملايين و352601 حالة بعد رصد 36582 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا أن 29151 مريضا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل بذلك مجموع المتعافين إلى 7 ملايين و242735 شخصا.

ورصدت العاصمة موسكو 91 حالة وفاة خلال اليوم المنصرم في رقم قياسي جديد أيضا، مع انخفاض الإصابات الجديدة من 6074 أمس إلى 5789 اليوم.

 وتعيش مقاطعة موسكو مشهدا مشابها، مع تسجيل أعلى عدد للوفيات اليومية (41 حالة) رغم تراجع معدل الإصابات الجديدة إلى 2657 بعدما كان عند 2930 أمس.

وفي مدينة بطرسبورغ واصلت المؤشرات الوبائية ارتفاعها مقارنة مع ما كانت عليه يوم أمس، سواء من حيث الإصابات (2913 مقابل 2735) أو الوفيات (74 مقابل 72).

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6179212242360434f61b98df

كم أنفقت مصر لتوفير لقاحات كورونا للمواطنيها؟

JGbDN

غزة: 6 وفيات و240 إصابة جديدة بكورونا

6178f1684236044f1951c0f7

الصين تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا

image (6)

الأردن خامس دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عدد إصابات كورونا

10202124141436216690174

ضحايا كورونا حول العالم .. أكثر من 4.96 مليون وفاة ونحو 245 مليون إصابة

منظمةةة

لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية: وباء كورونا لم ينته بعد

أخبار متعلقة
61592d9e42360442004f9432

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من وباء كورونا

كورونا في العالم

بريطانيا تسجل 137 وفاة و 36480 اصابة بكورونا

61555bf54c59b77c762e82d9

ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى زيادة يومية بإصابات كورونا

61553f99423604568a1bf3e9

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

615547bb4c59b77c7f048cd9

اكتشاف هام.. علماء يحددون الجين الذي يؤثر على قابلية الإصابة بكورونا

1_190

تسجيل أعلى مستوى من الوفيات اليومية في روسيا منذ بداية الجائحة