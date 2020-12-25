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الجمعة، 25-12-2020 02:44 م

قيود أكثر صرامة في بريطانيا بعد الطفرة الجديدة

الصحة العالمية تكشف مدى تأثير سلالة كورونا الجديدة على فعالية اللقاحات

صحة
من المصدر


الوكيل الإخباري - كشفت منظمة الصحة العالمية عن تقييماتها لمدى فعالية اللقاحات المضاد لفيروس كورونا في التعامل مع الطفرة الجديدة من الوباء التي تم اكتشافها في بريطانيا مؤخرا.

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وقالت ممثلة المنظمة التابعة للأمم المتحدة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، في حوار مع وكالة "تاس" اليوم الجمعة: "حتى الآن، تحور فيروس SARS-CoV-2 بشكل غير ملموس جدا ولا تنعكس تغيراته على فعالية وسائل التشخيص والعلاجات واللقاحات التي يجري تطويرها".


وأعلنت السلطات البريطانية في وقت سابق من الشهر الجاري عن رصد تفشي سلالة كورونا الجديدة في أراضيها، ما دفع الحكومة إلى تشديد مستوى القيود المفروضة في العاصمة لندن ومناطق واسعة في جنوب شرقي إنجلترا، إلى الدرجة الرابعة (وهي الأكثر صرامة).


ورصدت عدة دول، منها هولندا والدنمارك وأستراليا وألمانيا  والصين ولبنان واليابان، إصابات بالسلالة الجديدة ذات قدرة متزايدة على التفشي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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