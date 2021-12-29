الصحة العالمية: خطورة أوميكرون لا تزال عالية جدا

الوكيل الإخباري - اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن خطورة متحور"أوميكرون" من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" لا تزال "عالية جدا".

اضافة اعلان



وقالت المنظمة، في تقرير أسبوعي حول تطورات جائحة فيروس كورونا نشرته مساء الثلاثاء: "لا يزال الخطر العام المتعلق بالمتحور الجديد المثير للقلق أوميكرون عاليا جدا".



وأوضحت المنظمة: "وتشير الدلائل المتوافقة إلى أن متحور أوميكرون لديه ميزة النمو بوقت مضاعف من يومين الى ثلاثة مقارنة بمتحورة دلتا، وقد لوحظت الزيادة السريعة في انتشار الإصابات في العديد من البلدان".



وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها منظمة الصحة العالمية لاحقا اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث بدأ انتشار هذا المتحور.

روسيا اليوم