البرازيل.. زوجان عاشا معا 74 عاما وتوفيا في نفس اليوم

الوكيل الإخباري- توفي الزوجان البرازيليان أوديليتا بانزاني دي هارو (92 عاماً) وباتشوال دي هارو (94 عاماً) في نفس اليوم، وبفارق عشر ساعات فقط، بعد يومين من احتفالهما بالذكرى الرابعة والسبعين لزواجهما، في قصة مؤثرة هزّت مشاعر الكثيرين.

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الزوجة كانت تعاني من الزهايمر، وكان زوجها يرعاها رغم إصابته بسرطان القولون في مراحله الأخيرة. وكان قد دعا أن يرحل عن الحياة في اليوم نفسه الذي تفارق فيه زوجته، وهو ما حدث بالفعل.



التقى الزوجان حين كان عمره 18 عاماً وعمرها 16، وتزوجا في عام 1951، وأنجبا ستة أطفال. عاشا حياة بسيطة، حيث عمل الزوج في متجر للأقمشة، بينما كرّست أوديليتا حياتها لتربية أطفالها. كما أسّسا جمعية خيرية لمساعدة الأمهات العازبات والمحتاجين.



قصة وفاتهما في اليوم نفسه بعد عقود من الحب والتضحية أثارت تعاطفاً واسعاً، واعتبرها الكثيرون مثالاً نادراً على الوفاء والرحيل المشترك الذي يشبه قصص الأفلام.