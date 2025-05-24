تفاصيل جديدة عما حدث داخل غواصة "تيتان" قبل تحطمها

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، رصدت سفينة الدعم المرافقة للغواصة صوت الانهيار المأساوي، بينما كانت زوجة الرئيس التنفيذي ستوكتون راش تتابع شاشة الرسائل في اللحظة نفسها.
الغواصة انهارت على عمق 3300 متر بسبب الضغط الهائل، وأكدت التحقيقات أن هيكلها المصنوع من ألياف الكربون كان يعاني من عيوب منذ أكثر من عام، حيث سجلت رحلات سابقة أصواتًا تحذيرية تم تجاهلها باعتبارها "حركات طبيعية".
رغم التحذيرات من خبراء وموظفين سابقين حول سلامة التصميم واستخدام مواد غير تقليدية في الأعماق البحرية، واصلت الشركة تشغيل الغواصة في رحلات استكشافية.
وتنتظر السلطات البحرية الأميركية التقرير النهائي من التحقيقات الجارية، بينما لا تزال أسر الضحايا تواجه آثار الكارثة التي أنهت حياة خمسة أشخاص خلال رحلة وُصفت بأنها "تجربة فريدة".
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