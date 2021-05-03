الإثنين 03-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.1 مليون دينار

الامانة: 82 انذارا لمنشآت خالفت الاشتراطات الصحية والمهنية

العقبة الخاصة تكشف تفاصيل اصابة سائحة بكورونا

الحرارة إلى ارتفاع غدا

كورونا يقوض الطلب المحلي على الغاز في الهند

أسعار الذهب الإثنين 3/5/2021

340 ألف مكلف قدموا إقرارات ضريبية إلكترونيا

نحو (200) عينة لمخالطي مصاب بالسلالة الهندية في الزرقاء

التعليم العالي : لا تعديل على آلية عقد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني

تجارة الأردن :إلغاء حظر الجمعة حسن مبيعات المطاعم ومحال الحلويات بنسبة 20%

الإثنين، 03-05-2021 12:27 م

الصحة المصرية: نعيش أخطر 10 أيام في جائحة كورونا

608fa71f4c59b7265478042d


الوكيل الاخباري- قال محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة المصرية، إن البلاد تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مستنكرا تهاون المواطنين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

اضافة اعلان
 

وأضاف عبد الفتاح، خلال تصريحات تلفزيونية: "أن كافة المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا"، محذرا من الأيام المقبلة، العشرة الأواخر من شهر رمضان.

وقال إن "التباعد في هذا التوقيت حياة"، موضحا أن الانتشار أسرع في الموجة الثالثة إلى حد ما عن الموجتين السابقتين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن أعراض الموجة الثالثة متشابهة للموجتين الأولى والثانية، فالأعراض التنفسية هي الأوضح، ثم الجهاز الهضمي، مع وجود بعض الحالات التي تعاني من طفح جلدي، وهي مشابهة لأعراض الموجتين الأولى والثانية، كما أن المحافظات الأعلى في الإصابة هي القاهرة، والمنوفية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، مؤكدا أنه يجرى التعامل مع زيادة الأعداد في هذه المحافظات.

 

وذكر أن السلالة الهندية المتحورة امتدت إلى 17 دولة، "لكن حتى الآن لم نرصد دخولها مصر، وهناك قرارات سابقة بمنع دخول أي شخص لمصر دون وجود تحليل بي سي آر".

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
متن

فنزويلا تستلم دفعة خامسة من لقاح سبوتنيك v

608f777a4c59b71c72754561

قائمة بأكثر الدول تضررا من كورونا تتصدرها الولايات المتحدة

608f81e4423604664b5a88c9

كورونا يعود للانتشار في تايلاند ويسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات

منظمة-الصحة-العالمية-1608128682

الصحة العالمية تشدد: هذا أهم عامل للوقاية من عدوى كورونا

608f875d4c59b709ab39ac0f

فنزويلا تستلم دفعة خامسة من لقاح 'سبوتنيك v' الروسي

الارجنتين

إصابات كورونا في الأرجنتين وصلت ثلاثة ملايين

أخبار متعلقة
مصر

مصر تحذر المواطنين: أسبوعان حاسمان ينتظران البلاد

سينوفارم

مصر تتفق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم

مصر

مصر ..42 وفاة جديدة بكورونا

6077cdbc42360451353ddd9c

مصر تدخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا

مصر

مصر تسجل 44 وفاة جديدة بكورونا

ع

مصر .. 37 وفاة جديدة بكورونا