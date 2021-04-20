مصر تتفق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم

الوكيل الإخباري - اتفقت مصر على شراء 20 مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، وفق ما أفادت به وزارة الصحة المصرية.

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هذا ومن المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الأولى، التي تشمل 500 ألف جرعة، هذا الشهر، في حين أشارت مصر في وقت سابق من الشهر إلى أنها تستعد لإنتاج 80 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة "سينوفارم" الصينية، وفق "رويترز".



تجدر الإشارة إلى أن هذا الاتفاق يعزز جهود التطعيم ضد فيروس كورونا في مصر التي يبلغ عدد سكانها نحو 100 مليون نسمة، ولم تتلق حتى الآن سوى حوالي 1.5 مليون جرعة من لقاحي "سينوفارم" و"أسترازينيكا" المضادين لفيروس كورونا.

روسيا اليوم